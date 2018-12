Bürstadt.Was braucht man, um ein Feuer zu entzünden? Welche Gefahren gehen von einem Feuer aus? Und was genau macht eigentlich die Feuerwehr. Antworten auf Fragen wie diese sollten auch Grundschulkinder kennen. „In Zusammenarbeit mit der Schillerschule in Bürstadt unter der Leitung von Rektor Torsten Wiechmann haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mehr Feuerwehr in der Schule zu bringen, um Jugendliche so schon von klein auf für die wertvolle Arbeit der Feuerwehrangehörigen zu begeistern und sie im richtigen Umgang mit Feuer und im angemessenen Verhalten in Gefahrensituationen zu schulen“, erklärt Brandschutzerzieher Siegfried Gebhardt von der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt. Ein weiteres erklärtes Ziel sei die Nachwuchsgewinnung.

Eigene Erfahrungen gemacht

Unter der Leitung Gebhardts und mit Unterstützung der Kameraden Alfred Engert, Robert Cornelius, Manfred Heiser sowie Uwe Stockmann sind unlängst alle dritten Klassen zu unterschiedlichen Themen geschult worden. So erfuhren die Kinder, wie sich mit brennbarem Material, Sauerstoff und Zündtemperatur ein Feuer entfachen lässt. Unter Aufsicht zündeten die Jungen und Mädchen Kerzen an.

Was gibt es für Feuer? So lautete eine der weiteren Fragen. Die Antwort: fester Brennstoff, Gas oder flüssiger Brennstoff. Das wurde in Filmen sehr deutlich untermalt, ehe die Schüler erfuhren, wie man Feuer löscht und wie ein Rauchmelder funktioniert. Ein „Rauchhaus“ kam zum Einsatz, um zu veranschaulichen, worin eine wesentliche Gefahr des Feuers liegt. Wie man einen Notruf absetzt, konnte jeder Schüler an den mitgebrachten Übungstelefonen ausprobieren. Auch das aktuelle Thema Rettungsgasse durfte nicht fehlen.

„Alle Schüler waren begeistert und wollen natürlich in die Feuerwehr, was auch das Ziel des Unterrichtes war“, resümieren die Verantwortlichen. Am Ende des Unterrichtes erhielt jeder eine Urkunde mit dem Vermerk: „Nicht mit dem Feuer spielen!“ red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018