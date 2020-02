Nicht nur für Pilger

Bürstadt.Mit zweimaligem kurzem Glockengeläut wurde die neue Sitzbank an der Hubertuskapelle eingeweiht. Verantwortlich fürs Glockengeläut war Jürgen Manske. Die neue Sitzgelegenheit im Schlinkenwinkel hatte die Initiative „Eine Sitzbank von Bürgern für Bürger“ auf den Weg gebracht. Gespendet wurde die Bank von der Firma Aqua Pet, einem Großhandel für Heimtierbedarf und Zierfische. Deren Firmengründer Hans Roh sowie der Geschäftsführer Luciano Campagnano waren bei der kleinen Einweihung zugegen.

Die Sprecherin der Sitzbankgruppe, Renate Gayer, ging in ihrer Ansprache noch einmal auf die bisherigen Aktionen der Bürgerinitiative ein. So wurden im ersten Jahr sieben Bänke aufgestellt, im Folgejahr waren es acht und ein Tisch. Im vergangenen Jahr konnten im Stadtgebiet bereits elf weitere Sitzbänke und zwei Tische aufgestellt werden. Nun kamen zwei weitere Sitzgelegenheiten hinzu, die Spaziergängern einen Platz zum Ausruhen bieten.

Neben der Bank am Eingang zum Gelände des Schützenvereins war im Industriegebiet an der Ecke Lorscher-/Lilienthalstraße eine weitere Sitzbank aufgestellt worden. Gestiftet hatte diese Harald Ofenloch, Inhaber der Firma GS Wärmesysteme, die dort ihren Standort hat.

Treffpunkt Hubertuskapelle

„Ich freue mich auch im Namen der Bürstädter Pilgerfreunde, denn immer, wenn wir uns auf den Weg machen, treffen wir uns hier an der Hubertuskapelle. Sie wird also in jedem Fall genutzt werden“, erklärte Jürgen Manske. Renate Gayer ergänzte, dass neben den aktuell gestellten Bänken in diesem Jahr noch fünf weitere hinzukommen werden – allesamt gestiftet. Die Zahl der Sitzbänke im Stadtgebiet wächst. mibu

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020