Nicht nur Väter feiern mit

Riedrode.So mancher Verein rund um Bürstadt bewirtete am Vatertag scharenweise Gäste. Zu den größten Anziehungspunkten gehörte sicher das Grillfest der FSG Riedrode. Die zahlreichen Besucher fanden Platz an rund 80 Tischen und Bänken. Ob im Sonnenschein oder unter der Pergola – gemütlich war es überall.

Eine Karawane an Radfahrern war aus allen Himmelsrichtungen bereits ab 10.30 Uhr zum Fest am Waldesrand gekommen – angelockt von frischem Wellfleisch oder Hackbraten, lecker gegrillten Steaks und Würstchen in vielen Variationen. Wer einen kleinen Kater vom Vortag bekämpfen musste, für den war ein leckeres Fischbrötchen die beste Kur gegen Kopfschmerzen. Küchenchef Helmut Dietz und seine gut eingespielte Küchenbrigade hielten dem Ansturm ebenso stand, wie die Herren beim Bierzapfen. Trotz Hektik sah man überall Fröhlichkeit in den Augen blitzen.

So auch an den Stehtischen, an denen die Feuerwehrkameraden um Wehrführer Sascha Brutscher gemeinsam feierten. Großväter, Väter und solche, die es einmal werden wollen, ließen sich ebenso verwöhnen wie Karin Kühn. Das Mitglied des Bürstädter Fastnachtclubs ließ sich genussvoll das Wellfleisch schmecken. „Das ist mal richtig lecker“, ließ freudestrahlend wissen.

Unter den Stammgästen war auch Rainer Kohl vom Heimat- und Carnevalverein, der mit Stabführer Erik Minnder von der Feuerwehr Bürstadt den Vatertag gebührend feierte. Zudem waren die Riedroder Kerweburschen vertreten, und auch bei einigen Mitgliedern des Katholischen Kirchenmusikvereins waren die Küchen kalt geblieben.

Wilde Meisterschaftsfeier

„Einige Gäste sind mit dem Fahrrad aus Biblis, Einhausen und Lorsch zu uns geradelt“, erzählte FSG-Vorstandsmitglied Bernd Deckenbach. Lachend berichtete er von einem rauschenden Fest am Sonntag, als sich der Verein die Meisterschaft in der Kreisoberliga sicherte (wir berichteten). Dabei ging einiges zu Bruch: So hielt die Decke in der Umkleidekabine nicht stand und kam herunter.

Der Schaden muss jetzt ebenso mit dem Gewinn des Vaddertagfestes behoben werden, wie eine neue Kühltheke angeschafft werden musste. Nachdem wild wuchernde Büsche an der Seite des Vereinsheims entfernt wurden, soll dieser Bereich noch gepflastert werden.

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019