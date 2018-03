Nicht überall gleichberechtigt

Anzeige

Bundeskanzlerin von Bürstadt

„Zeitzeugen“ von früher und heute berichteten in Filmaufnahmen von ihren Erfahrungen. Hierfür wurden Interviews mit Bewohnerinnen aus Seniorenresidenzen in Bürstadt und Lampertheim geführt. „Wie stolz war ich, als ich wählen gehen durfte“, sagte eine Protagonistin. Eine andere erzählte, wie Männer damals über Frauen bestimmten – auch wenn es um die Heirat ging. Hausarbeit und Familie mussten als Lebensinhalt genügen.

Als Gegenpart wurden Interviews mit Kindergartenkindern aus beiden Städten auf der Leinwand gezeigt. Diese betitelten Bürgermeister Bärbel Schader als „Bundeskanzlerin von Bürstadt“ und waren sich sicher, dass ihr Lampertheimer Kollege Gottfried Störmer ein stürmender Fußballer sei. Die Kinder berichteten davon, welche Aufgaben wer im Haushalt übernimmt. Dabei zeigte sich, dass Papas und Mamas heute relativ gleichberechtigt in Sachen Kindererziehung und Haushalt sind. „Früher war es undenkbar, einen Mann mit Kinderwagen zu sehen, heute ist das ganz normal“, äußerte sich eine Bewohnerin aus einem Seniorenheim.

„Vieles hat sich positiv verändert, aber manches auch nur auf dem Papier und oberflächlich“, meinte eine andere Seniorin. Da stimmten ihr die beiden Frauenbeauftragen zu: „Es gibt immer wieder Rückschritte, der Weg ist noch lang.“

„Hunde und Frauen unerwünscht“

Yvonne Hotz gelang es, charmant Informationen und Spaß miteinander zu kombinieren. Sie zeigte auf, dass Indien noch vor Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt hat und dass es 1915 noch ein Schild an Vorlesungssälen der Universität Frankfurt gab: „Hunde und Frauen sind hier unerwünscht.“

All dies präsentierte Hotz mit viel Humor – und mal mit Cellomusik, mal als Lied und in verschiedenen Kostümen. Immer wieder kamen Menschen aus der Region zu Wort. Landfrauen berichteten, wie wichtig es gewesen sei, dass sich Frauen zusammentaten, um zu lernen.

„Und nun wollen wir mal sehen, wie sich die beiden Bürgermeister in der Küche bewähren“, meinte Hotz. So mussten Schader und Störmer mit den Landfrauen Dipps und Häppchen für das Publikum zubereiten. Währenddessen schlüpfte Hotz in ein Karottenkostüm und jammerte, wie ungern Gemüse gegessen werden möchte. Deshalb müssen sich explosive Möhren und atomare Erdbeeren aufrüsten.

Zudem gab es „Liveschaltungen“ mit Frank Gumbel zum Aufstand der Suffragetten und zur Französischen Revolution, als starke Frauen sich für Frauen einsetzten. Hotz fragte die Damen vom Frauenchor des MGV Lampertheim nach ihrem Auftritt, wie das damals war, wenn eine Frau ein Konto eröffnen wollte – ohne Einverständnis des Mannes unmöglich.

Am Ende gab es noch eine Verlosung. Die Frage lautete, in welchem Jahr erstmals eine Frau in einem demokratisch gewählten deutschen Parlament gesprochen hat: 1919. Die Besucher Marion Vonderheid und Andreas Meyer gewannen eine Eintrittskarte zum Film „Göttliche Ordnung“ im Kino in Bensheim.

