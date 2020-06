Bobstadt.Werner Klag hat lange mit sich gerungen. Dann setzte er sich doch noch spät abends an seinen Rechner und verschickte eine Reihe an Mails – mit dem Inhalt: Die Mitgliederversammlung der TG Bobstadt kann am 26. Juni doch nicht stattfinden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt der langjährige Vorsitzende der Turngemeinde, warum er sich zu dem Entschluss durchgerungen hat.

Nach den Lockerungen in der Corona-Krise dürfen mittlerweile unter strengen Vorgaben Treffen in größerem Rahmen stattfinden. Damit sind grundsätzlich Jahreshauptversammlungen möglich. Daraufhin hat auch der Vorstand der Turngemeinde beschlossen, alle Mitglieder einzuladen. Die kreiseigene Bobstädter Sporthalle hätte dazu ausreichend Platz geboten.

Mit der Mitteilung des Kreises vom 18. Juni kam bei Klag dann allerdings Unsicherheit auf: Bei den Anweisungen zur Hallennutzung seien lediglich sportliche Zwecke aufgeführt gewesen. Und zwar von Gruppen bis zu zehn Personen. Von Versammlungen sei keine Rede gewesen. „Das ist zwar nicht verboten, aber auch nicht erlaubt“, hadert der Bobstädter mit der Formulierung.

Dazu kommt die Vorgabe, dass höchstens zehn Personen zugelassen sind. Für einen Verein wie die Turngemeinde mit mehr als 700 Mitgliedern reicht das bei weitem nicht aus. „Das war zuvor anders geregelt“, schüttelt Klag den Kopf. In der ersten Fassung sei noch von „Training mit Abstand“ die Rede gewesen – und zwar ohne eine konkrete Nennung der Teilnehmerzahl.

Vorstand in der Pflicht

Auf Nachfrage habe er bislang noch keine Antwort von der Kreisverwaltung erhalten. Am Montagabend traf er dann die Entscheidung: „Wir sagen ab.“ Immerhin stehe der geschäftsführende Vorstand in der Pflicht, wenn die Vorgaben doch nicht genau eingehalten würden – und sich am Ende noch jemand mit dem Lungenvirus ansteckt. „Wir sind persönlich haftbar“, macht der Vorsitzende deutlich. „Und das Risiko war mit dann doch zu groß.“

Die Vereine sind aufgefordert, die Merkblätter gegenzuzeichnen und damit die Vorgaben zu akzeptieren. „Ich habe bis heute noch nicht unterschrieben“, macht Klag deutlich. Für ihn stellt diese neue Mitteilung einen echten Rückschritt dar. „Damit kann ja nicht mal mehr das Seniorentraining stattfinden“, ärgert er sich. „Wir sind schließlich viel mehr als zehn Leute.“ Er wünscht sich genauere Vorgaben – vor allem mit dem Hintergrund, dass er mit seinem eigenen Namen für die Einhaltung der Regeln gerade stehen muss. Bis dahin wird die Jahreshauptversammlung erst einmal verschoben.

Tatsächlich sind die Vorgaben aus dem Mitteilungsblatt vom 18. Juni mittlerweile überholt, bestätigt eine Sprecherin des Landratsamts auf Anfrage unserer Redaktion. Inzwischen lasse die Verordnung des Landes Hessen einen Trainings- und Wettkampfbetrieb zu, wenn mehr als zehn Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Oder aber mit Kontakt, wenn die Gruppe aus höchstens zehn Personen besteht. Auch Versammlungen sind demnach erlaubt – mit Abstandsregeln und Hygienekonzept.

Kreis: Neue Regeln gelten

Mehr als 250 Personen dürfen sich allerdings nur dann treffen, wenn die Behörde die Ausnahme genehmigt. Für die Entscheidung des Vereins, die Versammlung abzusagen, hat die Sprecherin aber durchaus Verständnis. Und auch für das Argument, dass mit dem Merkblatt schließlich eine Art Vertrag unterschrieben worden sei. Mit den geänderten Vorgaben des Landes würden allerdings in direkter Folge auch die neuen Regeln für die Nutzung der kreiseigenen Hallen gelten. Das Landratsamt habe dazu aber keine neue Informationen verschickt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.06.2020