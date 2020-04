Bürstadt. Eine Art Schleuse soll sicherstellen, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden: Zwei Flüchtlingsunterkünfte stehen in Bürstadt und Bobstadt seit Montagabend unter Quarantäne. Also muss alles, was die rund 50 Bewohner brauchen, außerhalb abgestellt werden. Deshalb steht ein Pavillon bereit - und auch ein Absperrgitter.

„Es klappt ganz gut. Es gibt keine Versorgungsprobleme“,

...