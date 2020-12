Nikolaus besucht Kinder hoch zu Ross

Groß-Rohrheim.Mit insgesamt vier Pferdestärken kam der Nikolaus auch in diesem Jahr bei den Groß-Rohrheimer Kindern. Seit einigen Jahren bietet der Reit- und Fahrverein Groß-Rohrheim diese besondere Aktion zum 6. Dezember an. Diesmal blieb der Nikolaus jedoch auf dem Pferd sitzen und sprach auf Abstand mit den Kindern. Geschenke überreichten die Eltern. Zwei Nikoläuse mit Helfern besuchten die angemeldeten Familien am Nikolaustag hoch zu Ross.

„Alle Plätze für einen Besuch zu Pferd waren schnell belegt“, erzählte Kristina Krämer, Ansprechpartnerin für die Aktion im Verein und selbst als helfender Schneemann mit unterwegs. Der Verein hatte sich entschieden, dieses traditionelle Angebot nicht ausfallen zu lassen, zumal es auf Abstand gut durchgeführt werden konnte. „Damit wollten wir den Kindern eine große Freude machen“, erzählt Krämer. Und dies gelang auch – trotz der Änderungen.

Sonst bekamen die berittenen Nikoläuse die Geschenke für die Kleinen vorab ausgehändigt. Ebenso gab es Informationen über die Kinder, die der Nikolaus dann persönlich übermittelte. „Für die Kinder ist das Pferd zudem etwas Besonderes, für manche sogar noch interessanter als der Nikolaus selbst“, schmunzelt Krämer.

In diesem Jahr konnten sich die Kleinen jedoch nicht aufs Pferd setzen, und auch die Streicheleinheiten fielen verhaltener aus. Die Verantwortlichen vom Verein sind sich jedoch sicher, dass auch der Anblick der Tiere nebst Nikolaus schon ein toller Moment für die Kinder war. Die Familien standen auf Abstand an der Haustür, schauten aus Fenstern oder standen auf Distanz im Hof.

Vorwiegend Familien mit Nachwuchs im Kindergartenalter bis hin zu ersten Klasse hatten sich für einen Besuch angemeldet. „Viele Eltern waren sehr dankbar, dass wir diese Aktion auch dieses Jahr angeboten haben“, berichtet Krämer. Knapp vierzig Jungen und Mädchen wurden besucht, hierfür ritten die beiden Nikoläuse Gero Filbert und Anna Krämer mit ihren helfenden Engeln Carina Czanderle und Luzy Engert sowie „Schneemann“ Kristina Krämer gut zwanzig Stationen ab.

„Es ist immer ein Erlebnis. Der schönste Lohn sind die glücklichen Kinder, deren Augen richtig vor Freude leuchten“, so Kristina Krämer. Schön fanden alle zudem, dass sich die Jungen und Mädchen für den Besuch des Nikolauses noch einiges hatten einfallen lassen. Die Kinder malten Bilder, backten Plätzchen, sagten Gedichte auf, sangen ein Lied oder spielten auf der Flöte. So entstanden für alle Beteiligten schöne Augenblicke und Erinnerungen.

„Die Kinder verstanden zudem auch, warum der Nikolaus diesmal nicht absteigen und zu ihnen kommen konnten. Trotzdem war jeder Besuch toll und alle hatten Spaß dabei“, meinte Krämer. Die Spenden für den Nikolausservice fließen in die Jugendarbeit ein. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.12.2020