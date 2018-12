Nikolaus beweist eine Engelsgeduld

Riedrode.Großes Gedränge herrschte am Nikolausabend rund um den alten Dorfbrunnen in Riedrode. Unter dem festlich beleuchteten Weihnachtsbaum schienen alle Kinder des Dorfes samt familiärem Anhang gekommen zu sein. „Er kommt, er kommt“, hörte man das aufgeregte Rufen eines kleinen Melders, der mit großen Augen das Herannahen des Nikolauses (Helmut Dietz) verfolgte.

Begleitet von seinen zwei Engeln (Lena Faecke und Nora Probst) zog er einen schwer bepackten Bollerwagen hinter sich her. Darin unzählige Päckchen – liebevoll verpackt und namentlich beschriftet. So konnte der Mann mit dem Rauschebart diese an die Empfänger verteilen. Doch im Gegensatz zu früheren Nikolausabenden suchte der rot gekleidete Mann erst einmal den direkten Kontakt zu den Riedrodern. Mit wahrer Engelsgeduld befragte er so manches Kind nach seinem Namen und Geschenkewunsch. Um das Warten zu verkürzen, verteilte er ein paar Nüsse. Während sich Eltern, Großeltern, Paten und größere Geschwisterkinder mit heißen Getränken wärmten und sich eine belegte Laugenstange oder ein Schmalzbrot schmecken ließen, zappelten die Kleinen ganz aufgeregt herum.

Doch selbst, als der sehnsuchtsvoll erwartete Nikolaus seinen Platz am Pult eingenommen hatte, mussten die Kleinen erst noch etwas „leisten“: ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtslied singen.

Hatte sich die Feuerwehr um die Technik rund um den Baum gekümmert, so waren es die Helfer des 1. FC Brunnebutzer, die für das leibliche Wohl sorgten. Endlich war es dann soweit: Die Geschenke wurden ausgeteilt.

Jubel über Brettspiel

Schon bald hörte man begeisterte Jubelrufe, und großes Staunen war angesagt. „Wie hat der Nikolaus nur gewusst, dass ich mir das Brettspiel schon soooo lange wünsche?“, fragte sich ein Junge und zeigte voller Stolz sein gerade erhaltenes Geschenk. Während Mama und Papa mit den Nachbarn plauderten oder mit Ortsvorsteherin Kirstin Garb Wünsche zum Advent austauschten, erschallte aus vielen Kehlen der Weihnachts-Hit „In der Weihnachtsbäckerei“. „Wir hatten schon lange nicht mehr so viele Kinder hier“, freute sich Feuerwehr-Vereinschef Claus Ofenloch und blickte zufrieden lächelnd über den mehr als gut gefüllten Dorfmittelpunkt.

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018