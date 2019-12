Nikolaus in St. Peter zu Gast

Bürstadt.Der Pfarrgarten von St. Peter hatte sich für die Aktion „Bürstadt im Advent“ in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Denn das Team des Kinder- und Familienzentrums um Leiterin Birgit Steube hatte zusammen mit dem Elternbeirat Zelte, Tische und Bänke aufgebaut und Lichterketten in die Bäume gehängt. In Windlichtern flackerten Kerzen und in den zusätzlich aufgestellten Tannenbäumen funkelten viele Lichter. Der Duft von heißem Glühwein und Kinderpunsch kitzelte die Nasen.

„Ich habe Hunger“, meldete sich eines der 60 Kinder. Doch bevor dieser mit Würstchen oder Brezeln gestillt werden konnte, war erst einmal „Arbeit“ angesagt. Denn schließlich wollte Bischof Nikolaus, unter dessen Bart sich Pfarrer Peter Kern versteckte, erst einmal prüfen, was die Kinder für das bevorstehende Fest so alles gelernt hatten. Und der sollte staunen: Die Kinder sagten Gedichte auf und waren auch beim gemeinsamen Singen textsicher. Dass solche Bemühungen belohnt werden mussten, verstand sich dabei fast von selbst. Jedes Kita-Kind und auch die Besucherkinder wurde mit einem kleinen Geschenk überrascht. Im Vorfeld hatten die Eltern für jeweils zwei Euro einen Bon dafür gekauft. Unter allen eingelösten Bons wurde zudem ein Weihnachtsbaum verlost, den der Agrarmarkt Engert gestiftet hatte. Fell

