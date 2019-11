Nikolaus kommt zum Dorfbrunnen

Riedrode.Der Nikolaus macht am Freitag, 6. Dezember um 18 Uhr Station am Riedroder Dorfbrunnen. Die namentlich gekennzeichneten Geschenke für die Kinder können bis zum 5. Dezember bei Familie Rennert in der neuen Waldstraße 7a sowie bei Familie Wilker in der Taunusstraße 8 in Riedrode abgegeben werden. Nachzügler können am Nikolausabend ab 17 Uhr ihre Päckchen direkt am Bürgerhaus an die Nikolaushelfer übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Riedrode und der 1. RFC „Die Brunnebutzer“ sorgen an diesem Abend für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Freiwillige Feuerwehr Riedrode ist auch beim Adventszauber vom 6. bis 8. Dezember in Bürstadt vertreten. Dort werden verschiedene Leckereien wie heißer Malibu, frische Champignons und Gyros aus der Grillpfanne angeboten. red

