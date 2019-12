Nikolaus reist an

Riedrode.Später Nachmittag in Riedrode: In der hereinbrechenden Dunkelheit war rund um den Weihnachtsbaum am Dorfbrunnen einiges los. Technisch versierte Feuerwehrleute um Wehrführer Sascha Brutscher bauten Licht- und Tontechnik auf. Auf den Stufen des Bürgerhauses stellten die Helfer der Brunnebutzer Tische auf. Der Duft von Glühwein und heißem Orangensaft zog über den kleinen Ortsmittelpunkt. Immer mehr Menschen fanden sich zusammen.

Große Aufregung

Unter den Kindern machte sich Aufregung breit. „Wann kommt denn endlich der Nikolaus?“, wiederholte ein kleiner Knirps die wohl wichtigste Frage des Abends. Ja, wo blieb er denn nur? Waren seine Engel schon da? Aufgeregt tippelten die Kinder hin und her. Endlich tauchte er aus der Dunkelheit kommend hinter dem Milchhäuschen auf und wurde ehrfurchtsvoll in Empfang genommen. Ihn begleiteten die Engel Romy und Marit. Weiß leuchteten ihre Gewänder. „Ja, wisst ihr denn, wo ich herkomme?“, wollte der Nikolaus alias Stephan Thomas wissen. Tja, da war guter Rat teuer. Vom Himmel? Aus dem Norden? Oder woher denn nun? Die Kinder rätselten, aber ihre Blicke waren auf den voll mit Geschenken bepackten Bollerwagen gerichtet. Der Nikolaus wünschte sich Gedichte und Lieder. Und gemeinsam gesungen werden musste auch noch. Das verzögerte die ganze Bescherung. Als es dann endlich losgehen konnte, gab es kein Halten mehr.

Freudig nahmen die Kinder ihre Geschenke – die die Eltern und Großeltern zuvor bei der Feuerwehr abgegeben hatten – mit strahlenden Augen in Empfang. Zudem bekamen sie von den Organisatoren, in Anlehnung an alte Traditionen, auch noch Obst und Nüsse geschenkt. Da hatte sich das Warten und Singen am Dorfbrunnen doch gelohnt. Fell

