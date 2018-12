Nikolaus sorgt für strahlende Gesichter

Groß-Rohrheim.Der Asylkreis in Groß-Rohrheim veranstaltete im evangelischen Gemeindehaus eine gemeinsame Adventsfeier für Flüchtlinge und für die Helfer des Asylkreises.

May-Britt Seidel bedankte sich bei ihrer Begrüßungsansprache bei dem Ersten Kreisbeigeordneten Karsten Krug, der ebenfalls der Einladung gefolgt war, für die Fördermittel, die das Fest ermöglicht hatten. Mit Tee, Kaffee und Kuchen ging es los. Norbert Rückeis von der Stiftung Raiffeisenbank Groß-Rohrheim überreichte eine großzügige Spende. Jedes der 15 anwesenden Flüchtlingskinder erhielt einen Gutschein für ein Spielwarengeschäft.

Großen Applaus bekamen Joscha und May-Britt Seidel von den Kindern und den Erwachsenen für die Darbietung eines selbst geschriebenen Kasperletheaterstücks. In dem Stück lernten die Kinder eine Prinzessin kennen, die sich nicht immer schön machen, sondern Hubschrauberpilotin werden wollte und mit Kasperle ein Abenteuer bestand. Reinhard Helfert begleitete die Gesellschaft beim Singen von deutschen weihnachtlichen Liedern wie auch arabischen Liedern, die von Hasna de Felice vorgetragen wurden. Der Höhepunkt des Nachmittags war der Nikolaus, gespielt von Hans Körting, der über jedes Kind vor allem Gutes zu berichten wusste und für alle Kinder Geschenke bereithielt. Kulinarisch endete der gelungene Nachmittag mit einem opulenten Büfett, das aus afrikanischen, iranischen, marokkanischen und syrischen Spezialitäten bestand.

Der Asylkreis lud am Ende des Festes alle Flüchtlinge und Helfer zur „Teestube“ ein, die wie jeden Monat von Jutta Menger organisiert wird und das nächste Mal am 10. Januar 2019 im evangelischen Gemeindehaus stattfindet. Wer Lust hat, dort einmal auf eine Tasse Tee vorbeizuschauen, wird – so versichert der Asylkreis – herzlich willkommen geheißen.

Der Asylkreis Groß-Rohrheim freut sich über Spenden auf das Konto „Asylkreis Groß-Rohrheim“, Volksbank Darmstadt, DE 97 5089 0000 0066 327639. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018