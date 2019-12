Nikolaus überrascht als besonderer Gast

Bürstadt.Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit hat der Tennisclub Bürstadt (TCB) seine Familienweihnachtsfeier veranstaltet. Wie in den vergangenen Jahren bereits hatte der Jugendausschuss ein kurzweiliges und vielfältiges Programm zur Unterhaltung von Jung und Alt zusammengestellt.

So ging es pünktlich mit der Begrüßungsrede des Vorstandsvorsitzenden Manfred Kissel los, der sich von dem sportlichen Engagement der Kinder und Jugendlichen in der vergangenen Saison erfreut zeigte und sich bei den Mama- und Papa-Taxen für die Fahrten zu den Auswärtsspielen in dieser Saison und für die Fahrten zum Wintertraining in die umliegenden Tennishallen bedankte. In der Folge startete das bunte Programm des Nachmittags, durch das das TCB-Eigengewächs Daniel Stumpf führte und musikalisch durch André Held untermalt wurde. Ebenfalls musikalisch war auch der erste Programmpunkt, bei dem das Vater-Sohn-Paar Johannes und Alexander Knauf mit einem Querflöten/Klarinetten-Duett des Weihnachtsklassikers „Jingle Bells“ den Saal zum Kochen brachte. Nach einer weiteren Gesangseinlage aller Anwesenden zu „In der Weihnachtsbäckerei“ wurde es für Cheftrainer Fernando Vargas Zeit, die Finalisten der diesjährigen Vereinsmeisterschaften zu ehren. Zur weihnachtlichen Stimmung trugen des Weiteren Valentina Kühn und Paulina Röß mit dem modernen Gedicht „Chaotische Weihnachten“ bei.

Für sportliche Abwechslung sorgten im Anschluss die jungen Talente Jonathan, Antoine, Nandy-Shela, Jana, Mika und Luka der Ballschule von Neutrainer Felix Kircher mit einer beeindruckenden Tanzchoreografie inklusive des Jonglierens von Tennisbällen. Auch die grauen Zellen wurden bei einer verkürzten Variante des alljährlichen Tennis-Quiz’ trainiert, bei dem es in diesem Jahr unter anderem um das Darstellen von Tennisbegriffen mit ganzem Körpereinsatz ging, bevor Bärbel Vargas mit ihrer weihnachtlichen Kurzgeschichte wieder für besinnliche Stimmung sorgte.

Dann kam der Auftritt des Nikolaus’. Nachdem ihn die Kinder mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ in den Saal gelockt hatten, nutze er die Gelegenheit, sich beim Jugendausschuss – bestehend aus Karin Kohl, Antje Butz, Stefan Faller und Daniel Stumpf unterstützt von Silke Vetter-Kissel – sowie den Vereinstrainern Fernando Vargas und Fritz Baierle gemeinsam mit den Tombolasammlern unter der Koordination von Hiltrud Weibracht persönlich aber auch im Namen des Vorstands zu bedanken. Nach der Pflicht folgte dann die Kür, und der Nikolaus konnte den Kindern des Tennisclubs Bürstadt einige Geschenke aus dem hohen Norden übergeben. Der abschließende Losverkauf bildete dann gemeinsam mit der anschließenden Tombola einen gelungenen Abschluss des Nachmittags. red

