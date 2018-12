Nikolaus und gute Stimmung sind mit an Bord

bürstadt.Mit Begleitung durch den Nikolaus, der urplötzlich und unerwartet auf dem Schiff erschien und vom Jahrgangsmitglied Jürgen Steffan verkörpert wurde, ging der Bürstädter Jahrgang 1951/52 auf Glühweinfahrt auf dem nahen Rhein.

In Speyer nahe dem Sealife erwartete die MS Sealife am Anleger im Jachthafen, der ursprünglich der Speyrer Hafen war, die Gruppe. Bei gutem Glühwein, Stollen sowie so manch anderen Leckereien und toller Stimmung ging es stromabwärts. Die Fahrt führte vorbei an der imponierenden Kulisse der über 2000 Jahre alten Kaiserstadt mit dem Dom, der Gedächtniskirche, St. Josef und dem Altpörtel, dem westlichen Stadttor von Speyer, hinein in das Naturparadies Reffenthaler Altrhein. Zu jeder Jahreszeit hat dieser wie ein riesiges Seengebiet anmutende Altrheinarm seinen speziellen Reiz.

Nach zweistündiger Fahrt zurück am Anleger, erfreute sich die Gruppe zum Abschluss an dem nur wenige Fußminuten entfernten Dom und dem sehr reiz- und stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018