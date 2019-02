Noch kein Café-Pächter in Sicht

Bürstadt.„Es soll deutlich sein, dass wir in einem alten Gebäude sind. Wir wollen nichts vertuschen“, betont Timo Ofenloch. In der früheren Gaststätte des Bürstädter Bahnhofs sind die blanken Steine zu sehen, denn der Eigentümer hat die Wände frei legen lassen. Auch in den beiden hochwertig sanierten Wohnungen im Obergeschoss ist das Mauerwerk in fast allen Zimmern sichtbar, sogar in der

...