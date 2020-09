Nordheimer Kerwe abgesagt

Nordheim.Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen und Hygienevorschriften hat die SG Nordheim/Wattenheim die Kerwe auf dem Sportplatz am 26. September abgesagt. Dem Entschluss seien lange, intensive Diskussionen vorausgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei habe es sich der Verein nicht leicht gemacht und lange mit sich gerungen. Nun hofft die SG NoWa, dass die Kerwe im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann.

Daheim gefeiert werden kann am Kerwesonntag, 27. September, aber trotzdem: Der Nordheimer Gesangverein bietet auf Vorbestellung verschiedene Gerichte wie Schweinebraten, Rinder- und Burgunderbraten mit Spätzle oder Serviettenknödel zum Mitnehmen an. Zur Abholung müssen eigene Gefäße mitgebracht werden. Für den Nachmittagskaffee gibt es außerdem selbst gemachte Kuchen und Torten. Vorbestellungen sind unter Telefon 06245/36 90 oder 06245/33 83 möglich. Genaue Abholzeiten werden noch bekannt gegeben. to

