„Oberstes Ziel in der Kunst des Karates ist weder Sieg noch Niederlage, sondern liegt in der Vervollkommnung des Charakters des Ausübenden“. Dies ist eine der Grundregeln in Karate. Wer Lust und Interesse am Karatesport gewonnen hat, kann einfach mal vorbeischauen. Ein Einstieg ist in jedem Alter und jederzeit möglich, die Trainingszeiten können der Homepage www.sg-nowa.de entnommen werden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.05.2018