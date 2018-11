Notiz am Wagen hinterlassen

Bürstadt.Die Polizei sucht einen Zeugen, der eine Unfallflucht in Bürstadt am Montagmorgen gegen 11.50 Uhr aufklären kann. Nach Angaben der Beamten hatte ein VW Golf-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Nibelungenstraße einen parkenden schwarzen Mercedes angefahren. Er sei weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hat daraufhin am beschädigten Wagen eine Notiz mit Hinweis auf den Unfallverursacher hinterlassen. Der Zettel trägt das Logo einer Bürstädter Apotheke. Nun bitten die Beamten, dass sich der Zeuge oder die Zeugin unter der Telefonnummer 06206/944 00 noch einmal bei der Polizeistation in Lampertheim meldet. cos/pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018