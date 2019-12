Das Projekt Lesepaten der Bürgerstiftung in Bürstadt ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Es gibt hier nur Gewinner. Zuvorderst die leseschwachen Grundschüler mit und ohne Migrationshintergrund. Sie machen Fortschritte, weil Menschen sich ihnen und ihrer Probleme (nicht nur) beim Lesen freiwillig annehmen. Solche Erfolge sind gut für die Kinderseele. Gerade in familiären Situationen, in denen Vater und Mutter nicht viel Zeit für den Nachwuchs haben, aus welchen Gründen auch immer. Mehr Lesekompetenz macht die Kinder auch in anderen Fächern besser. Das zeigt, dass Lesen viele kognitive Fähigkeiten anspricht und eine für das ganze Leben wichtige Grundlage ist.

Die zumeist älteren Herrschaften, ausgestattet mit gutem Einfühlungsvermögen, die sich ehrenamtlich um die Schillerschüler bemühen, sind zudem weit mehr als Lehrer – es sind Kümmerer. Die rührenden Berichte der Paten über Schützlinge, die sich ihnen mit ihren Gedanken und Sorgen offen anvertrauen, sprechen Bände.

Zu den Gewinnern zählen nicht zuletzt auch die Paten selbst. Sie habe nach ihrem Renteneintritt eine sinnvolle Beschäftigung gesucht, sagt etwa eine der ehrenamtlichen Damen unter dem bestätigenden Nicken der Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wenn diese Beschäftigung nicht wirklich sinnvoll ist.

Gewinner sind auch die Schillerschule und ihre Klassen. Wo Lehrer allein aus Kapazitätsgründen nicht immer ausreichend auf die Schwächen von Schülern eingehen können, kommt die Lesepatenschaft wie gerufen. Sie ist alles in allem ein rundum wunderbares Projekt.

