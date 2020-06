Obdachlosen-Brennpunkt Görlitzer Straße vor Auflösung

Behindertenbeirat

Ärger über Parker in der Innenstadt

Der Lampertheimer Behindertenbeirat möchte Falschparkern eine kleben. In die Tat umsetzen will er das am Samstag, 6. Juni, in der Innenstadt. Dort soll ein Auto, das falsch parkt, indem es den Gehweg blockiert, mit Haftnotizen ...