Öl tritt aus Lkw aus

Bürstadt.Die Bürstädter Feuerwehr ist gestern Vormittag gegen 10.30 Uhr in die Forsthausstraße ausgerückt zu einer technischen Hilfeleistung. An einem Lastwagen war ein Hydraulikschlauch geplatzt und es trat eine größere Menge Öl aus, von der auch ein kleiner Teil in die Kanalisation gelangt ist. „Deshalb haben wir die Kläranlage verständigt, die darauf reagieren kann“, erklärte Burkhard Jakob, der den Feuerwehreinsatz vor Ort geleitet hat. Er war mit neun Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich darum, das Öl zu binden und soweit möglich aus der Kanalisation zu entfernen. Nach einer guten Stunde war die Arbeit der Feuerwehr beendet. kur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.06.2019