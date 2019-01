Offene Bühne bietet Sängern aller Genres eine Plattform

Groß-Rohrheim.Am Dienstag, 5. Februar, wird es um 20 Uhr mal wieder vielfältig im Restaurant Zorbas in Groß-Rohrheim mit Pop, Rock, Blues, Singer/Songwriter und Jazz, drei Duos und einem Quartett.

Markus Neeb (Gitarre) und Thomas Beschorner (Bass) bringen auf das Wesentliche reduzierte alte und neue Jazztunes mit modernem Sound auf die Bühne. Das kontrastreiche Programm wird dabei von eigenen Kompositionen und Eskapaden in andere Genres abgerundet.

Manfreds Bluestrail bieten einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Ausflug in den Blues aller zeitlichen Epochen von Muddy Waters, BB King bis Eric Clapton und S. R. Vaughan. Eigene Interpretationen mit Liebe zum Detail wechseln mit klassischen Arrangements.

Chiara Frodyma und Marc Himmelmann haben währenddessen ein ganz neues Programm aktueller Popsongs zusammengestellt. Für Chiara ist es die Generalprobe vor dem Casting für „The Voice Of Germany“ drei Tage später. Das Singer-Songwriter-Duo Aces of liquid diamond aus Mainz serviert einen Cocktail aus Popsongs der 80er-Jahre bis heute. Die Spielregeln für die offene Bühne sind ganz einfach: Einmal pro Monat, an jedem ersten Dienstag, lädt die Musikkiste zur offenen Bühne in der Gaststätte Zorbas ein. Jeder, der ein Instrument spielt, singen kann, ein Gedicht vortragen oder die Gäste zum Singen animieren möchte, bekommt die Chance, seine Talente vor Publikum zu präsentieren.

20 bis 45 Minuten möglich

Jede Stilrichtung ist willkommen: Folk, Blues, Comedy, Jazz, Rap, Rock, Klassik, Techno, Volksmusik –nach Möglichkeit unplugged oder mit verhaltener Verstärkung, so dass sich die Kneipengäste unterhalten können. Jeder Künstler und jede Band kann in rund 20 Minuten vier Stücke darbieten. Wenn die Bühne nicht so stark frequentiert ist, kann der Rahmen auch bis 45 Minuten ausgedehnt werden. Rein akustische Acts werden anmoderiert. Sessions sind erwünscht, stilübergreifendes Zusammenspiel, spontane Performances sind spannend und abwechslungsreich. Der Eintritt ist frei, es geht jedoch ein Hut herum, der für die Künstler bestimmt ist. red

