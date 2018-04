„Ohne Sie wären wir arm“

Anzeige

Bürstadt.Sie gehen als Lese-Omas in die Kindertagesstätten, sind als Feuerwehrleute und Sanitäter oft Helfer in höchster Not. Sie kümmern sich in vielfältiger Art und Weise um Kinder, Jugendliche und Senioren, oder versuchen als Integrationslotsen den Geflüchteten ein Stück neue Heimat zu geben.

Oft als gute Geister im Hintergrund vieler Vereine tätig, sind Ehrenamtliche der „Kitt der die Gesellschaft“ zusammenhält. So nannte es die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader bei einem Empfang zu Ehren von etwa 150 Ehrenamtlichen: „Sie tragen zur Stabilität und Vielfalt des Gemeinschaftslebens bei!“

In ihrer Dankesrede erinnerte die Bürgermeisterin an den Veranstaltungskalender der Stadt, der ohne ehrenamtliche Mitarbeit nicht möglich wäre. Sie sprach den Versammelten im Bürgerhaus ihre Hochachtung aus und wagte das kleine Gedankenspiel, sich vorzustellen, wie Bürstadt ohne die vielen Freiwilligen aussehen würde. „Bürstadt wäre arm und wir würden krank werden“, machte Schader deutlich. Schmunzeln rief ein Zitat von Wilhelm Busch hervor, der schrieb: „Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben.“ Diesen Spruch hätten die Ehrenamtlichen nicht verinnerlicht. Im Gegenteil: Sie opferten ihre Freizeit und gingen mit Spaß und tiefer Freude immer wieder ans Werk. Dass sich dieser Einsatz für die Allgemeinheit lohnt, bekomme sie von den Ehrenamtlichen immer wieder bestätigt. Einer um sich greifenden Ellenbogenmentalität setzten sie gegen den herrschenden Trend Positives entgegen. Wertvoller als mit Geld zu kaufen. Sie setzten sie sich für Geflüchtete, Alte, Kranke und Ausgegrenzte immer wieder ein. „Das fördert das friedliche Zusammenleben und den Zusammenhalt“,stellte Schader fest. Statt bloß Bewunderung für diese Vorbilder wünschte sie sich viele neue Nacheiferer.