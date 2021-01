Ohne Video-Konferenz läuft’s nicht

Bürstadt.Es geht ungewöhnlich ruhig zu in der weitläufigen Erich Kästner-Schule: Nur die Abschlussjahrgänge und acht Kinder aus den fünften und sechsten Klassen sind zum Unterricht in die Schule zurückgekehrt. Alle anderen lernen von zu Hause aus. „Es läuft“, berichtet Rektorin Stephanie Dekker (kleines Bild). Inzwischen kann sie ein wenig aufatmen: Die große Anspannung hat doch etwas nachgelassen.

„Wir sind gut aufgestellt und haben sehr viele Fortbildungen absolviert“, erzählt die Schulleiterin. Die Entscheidung, die Kinder zum Großteil nach Hause zu schicken, hält sie grundsätzlich für richtig. Bis vor den Weihnachtsferien gab es ab Jahrgang acht Wechsel-Unterricht: eine Woche in der Schule, eine zu Hause. „Das hätten sich die jüngeren Klassen auch so gewünscht.“ Viele Schüler seien besorgt gewesen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, weiß Stephanie Dekker. Mit dem verschärften Lockdown dürfen jetzt auch die Kleineren zu Hause bleiben. Und tatsächlich würden einige durchaus genießen, dass sie ihre Aufgaben gemütlich von daheim aus erledigen können. Pünktlich anfangen müssen trotzdem alle. Und Aufgaben gibt’s entsprechend dem Stundenplan, Lehrer oder Lehrerin sind dann online ansprechbar.

Das klappt inzwischen ganz gut, findet die Pädagogin. Trotzdem hofft sie, dass sich die Familien im gemeinsamen Home-Office nicht „zu sehr auf den Füßen herumtreten“. Und sie ist sich durchaus bewusst, dass für einige Kinder die Situation schwierig sein kann. Deshalb weist sie noch mal ausdrücklich auf den Beratungsdienst in der Schule hin, den Kinder und Eltern ganz einfach per Chat erreichen können. „Es ist jeden Tag jemand da, und jeder kann sich melden, wenn er Hilfe oder Unterstützung braucht.“ Bisher hat Dekker allerdings die Rückmeldung bekommen, dass es kaum größeren Beratungsbedarf gegeben hat.

Für den Distanzunterricht gelten inzwischen einige neue Regeln. So finden mindestens einmal in der Woche Videokonferenzen mit den Klassen statt, bei denen die Kinder direkt nachfragen können, wenn sie etwas nicht verstanden haben. „Nur schriftliche Aufgaben, das ist gerade für die schwächeren Schüler gar nicht so einfach“, weiß die Rektorin.

Für die Treffen per Video nutzt die EKS das System Big Blue Button, eine Art virtueller Konferenzraum – sehr praktisch auch für die Lehrerkonferenzen. „Dafür gab es Sondermittel vom Land.“ Auf die WLAN-Ausstattung wartet die Schule allerdings immer noch. Der Kreis hatte bereits im vergangenen Frühjahr angekündigt, seine Schulen mit leistungsfähigen Netzwerken zu versorgen (wir haben berichtet).

Im großen und ganzen funktioniert auch die Technik zu Hause. Die Schulleiterin weiß allerdings von einer Familie mit sechs Kindern, bei der regelmäßig die Internetverbindung zusammenbricht, wenn gerade zu viele virtuell konferieren – ein Problem, mit dem nicht wenig Familien zu kämpfen haben.

Online-Unterricht ist auch für die acht Jungen und Mädchen vorgesehen, die täglich in die Schule kommen. Die Kinder in der Notbetreuung sitzen in Zweier- und Dreiergruppen auf die Computerräume verteilt. „Sie erhalten genau die gleichen Aufgaben wie alle anderen“, macht Dekker deutlich. Das Angebot gilt hessenweit nur für die Fünft- und Sechstklässler. Für die Älteren ist Distanzunterricht vorgesehen. Ausgenommen sind allein die Abschlussjahrgänge: Zwei neunte Hauptschul- und drei zehnte Realschulklassen lernen ganz regulär in ihren Fachräumen – mit Abstand und viel frischer Luft. Die Kinder sollen sich so bestmöglich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.

Am Lehrplan hat sich bislang nämlich nichts geändert, bestätigt die Rektorin. Trotz Distanz- und Online-Unterricht, der vieles erschwert, bleibt das Lernpensum für die Kinder unverändert. Dabei sei der Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen, macht Stephanie Dekker deutlich. „Nur wenn ich die Kinder anschauen kann, sehe ich, wie sie reagieren. Deswegen machen wir so viele Videogeschichten.“ Umso mehr freut sie sich, dass ihr Kollegium so gut mitzieht. Und von ihrem IT-Beauftragten Mario Brenner ist sie ohnehin begeistert. „Er arbeitet fast rund um die Uhr.“

