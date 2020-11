„Onkel Alfred“ bringt Geschenke

Bürstadt.Wer in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt stöbern will, kann das ganz gemütlich vom eigenen Sofa aus tun. Gerne mit einem Becher heißen Tee oder Glühwein in der Hand – für die passende Stimmung. Der Bürstädter Budenzauber geht zum ersten Mal online. 23 Aussteller haben sich dafür beim Bürstädter Start-up „Onkel Alfred“ angemeldet, wie Geschäftsführerin Sarah Kotschkurov berichtet.

„Onkel Alfred“ hat sie den Online-Shop genannt, der einen Bestell- und Lieferservice für den örtlichen Einzelhandel anbietet. Als virtuelles Gegenstück zur berühmten Tante Emma, die als Urgroßmutter aller kleinen Einzelhändler und Lebensmittelmärkte gilt. Mittlerweile hat sie schon rund zehn „Onkels“ mit im Boot – wie die Bäckerei Blüm oder Früchte Steeg, die von Anfang an dabei waren.

Auf der Homepage hat jedes Unternehmen eine kleine Kachel. Wer draufklickt, kann sich das Passende aussuchen, bestellen und auch gleich bezahlen. Ausgeliefert wird mit einem Elektro-Fahrzeug. „Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine wichtige Rolle“, macht die Geschäftsführerin deutlich. Möglichst wenig Abgase sollen durch den Service entstehen. Wer will, kann seine Waren aber auch selbst abholen.

Schon bei der Firmengründung hat das Thema Umweltschutz eine wichtige Rolle gespielt. „Wir sind eine Familie mit vier Parteien. Und jeden Samstag haben wir uns beim Metzger, beim Bäcker und beim Obstladen getroffen“, erzählt Sarah Kotschkurov. Während der Corona-Krise wurden die Schlangen noch länger – und die Wartezeiten auch. „Also hat einer von uns freitags die Bestellung für alle abgegeben und am Samstag ein anderer abgeholt.“ So ließ sich nicht nur Zeit, sondern auch Treibstoff sparen.

„Das Ganze hat sich dann weiter entwickelt“, berichtet die junge Bürstädterin. Inzwischen reicht ein Klick für die Bestellung aus. Zumindest bei den knapp zehn Onkels, die bereits dabei sind. Fünf weitere sind in Aussicht. Das Ziel: 30 lokale Anbieter, die ihre Waren über die Homepage vermarkten. Zum Leben reicht’s noch nicht – „aber wir arbeiten dran“. Schon jetzt gibt es einige Sponsoren. Dazu hofft sie auf Fördergelder für die „Onkels“ aus dem Lokalen Ökonomie-Programm. Die „Digitalisierung kleiner Betriebe“ solle damit schließlich ebenfalls gefördert werden.

Kotschkurov sieht in dem Angebot ohnehin eine gute Chance für Bürstädter Händler, um in der digitalen Welt zu bestehen. Für so etwas hätten Betriebe in dieser Größe oft keine Zeit und keine Kapazitäten. „Also übernehmen wir das Ganze.“

Beim Online-Weihnachtsmarkt beteiligt sich die Stadt mit einem Zuschuss (wir haben berichtet). Nach der Absage des Adventszaubers habe man sich Gedanken gemacht, wie eine weihnachtliche Veranstaltung zu Pandemie-Zeiten aussehen könnte, erläutert City-Manager Tim Lux. Dabei sollte der lokale Handel unterstützt werden, aber auch Privatleute und Vereine, die gerne bei solchen Märkten dabei sind. Die Kooperation mit dem Bürstädter Start-up schien dabei eine gute Lösung zu sein, zumal das Rathaus die Entwicklung von „Onkel Alfred“ als positiv für die Stadt sehe und „entsprechend begleiten möchte“.

Den Kontakt zu den bisherigen Teilnehmern des Adventszaubers stellte Edith Appel-Thomas her, die sich seit Jahren für die Organisation des Budenstädtchens engagiert. „Die ersten zwei, drei Leute, die ich angesprochen habe, wollten aber gar nicht mitmachen“, berichtet sie. Dann sei das Ganze aber doch schnell ins Rollen gekommen. Inzwischen ist eine breite Palette an Angeboten zusammen gekommen, die vom Weinpaket über Skulpturen und Gutscheine für Yoga-Stunden reicht. „Viele Anbieter sind begeistert von der Idee“, erzählt Appel-Thomas. Schließlich gebe es ansonsten kaum noch Möglichkeiten, seine Arbeiten zu verkaufen. „Das wird bestimmt ein Erfolg“, drückt sie dem Projekt die Daumen.

Sarah Kotschkurov hofft ebenfalls auf großen Zuspruch der Bürstädter. „Ich gehe selbst total gerne auf Weihnachtsmärkte“, erzählt sie. Umso trauriger findet sie, wenn alles komplett ausfallen muss. In den letzten Wochen hat sie jede Menge Gespräche geführt und Ideen ausgetüftelt, um alle Produkte bestmöglich im Internet zu präsentieren. „Schon alleine die Bilder zu den ganzen Artikeln machen sehr viel Arbeit.“

Am 1. Dezember wird die Weihnachtsmarkt-Kachel auf der Homepage scharf geschaltet. Noch erscheint beim Klick auf das Viereck der Werbeflyer für „Onkel Alfred“. Ab dem Stichtag sind hier dann die gesamten Angebote hinterlegt. „Da ist doch bestimmt das eine oder andere passende Weihnachtsgeschenk dabei“, ist sich Edith Appel-Thomas sicher. Bis zum 22. Dezember läuft das Ganze noch. „Da kann man sich bis zum 23. Dezember ein Paket nach Hause liefern lassen.“

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020