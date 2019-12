Opposition kritisiert Vielzahl der Projekte

Bürstadt. Der neue Haushaltsplan der Stadt Bürstadt hat die Hürde vom Entwurf zum gültigen Finanzfahrplan genommen. Wie bereits kurz berichtet, gab eine Mehrheit der Stadtverordneten am Mittwochabend seine Zustimmung. Zur Koalition aus CDU und FDP, die erwartungsgemäß geschlossen für das Werk ihrer CDU-Bürgermeisterin Bärbel Schader stimmte, gesellten sich vier SPD-Vertreter. Vier weitere Genossen votierten dagegen. Die Grünen lehnten den Plan geschlossen ab.

Levin Held skizzierte für die CDU die Eckdaten des Haushalts mit den jeweiligen Vorteilen und Errungenschaften, die die Zahlen für die Stadt bedeuteten. Dabei spannte er den Bogen von den großen Investitionen, etwa für den Bildungs- und Sportcampus, bis hin zur Unterstützung der Feuerwehr. Dass die Steuern zusammen auf 534 000 Euro erhöht werden, sei bestimmt nicht populär, aber vertretbar. „Damit haben wir noch nicht einmal die Hälfte der gestiegenen Personalkosten kompensiert“, sagte Held.

Franz Siegl (SPD) ging in seiner gewohnt umfangreichen Haushaltsrede auf zahlreiche Einzelpositionen ein. Im Wesentlichen lässt sich seine Kritik zusammengefasst an zwei Aussagen festmachen: Es werden zu viele Projekte angeschoben; Siegl: „Ein Projekt jagt das nächste.“ Und die Kosten für deren Abschreibung, Unterhaltung und Pflege seien nicht ausreichend berücksichtigt. Noch sei beispielsweise der Bildungs- und Sportpark nicht fertiggestellt. Aber wenn einmal in Betrieb, würde er den steuerzahlenden Bürger viel Geld kosten. Der könne sich schon mal an Steuererhöhungen - wie aktuell beabsichtigt - gewöhnen, so Franz Siegl.

Der SPD-Fraktionschef kündigte für sich und weitere SPD-Abgeordnete die Ablehnung des Haushalts an. Nicht ohne zu versuchen, dem Gremium sein Dilemma zu erklären. Auch das zusammengefasst: Seine Fraktion habe zwar für all die großen Projekte mitgestimmt. Aber jetzt würde es einfach zu viel und Zeit, die Reißleine zu ziehen.

So stimmten am Ende vier SPD-Vertreter gegen den Etat und vier dafür. Für Letztere erklärte Hans-Georg Gött, nachdem die SPD die Projekte bislang mitgetragen habe, sähen er und seine drei Kollegen sich gezwungen, „die Dinge nun auch zu Ende zu bringen“. Grundsätzlich jedoch stellte auch er fest, dass die ständig neuen Maßnahmen mittlerweile ausuferten. Man könne nicht so vieles gleichzeitig in Angriff nehmen, nur weil es Fördermittel dafür gebe. Gött: „Das ist inzwischen eine Fördermittel-Manie.“

Wie Levin Held zuvor appellierte auch Burkhard Vetter (FDP), die Gunst der Niedrigzinsphase für Investitionen zu nutzen. Weder Vetter, der Koalitionspartner CDU noch die Bürgermeisterin gingen auf die Fragen der Folgekosten ein.

Die Grünen lehnten den Etat ab. Er habe gerade mal 85 000 Euro für die Umwelt darin gefunden, erklärte Uwe Metzner. Erhard Renz ergänzte: „Wir schaffen viele Projekte - und haben keine Ahnung, wie wir sie erhalten sollen. Wir schaffen viele Leuchttürme - und die werden ihr Schicksal mit dem Raiffeisenturm teilen.“ Der soll bekanntlich abgerissen werden.

