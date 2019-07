Organisatoren ziehen eine überwiegend positive Bilanz

Bürstadt.Die Delegationsleiter der Teilnehmer der 22. Bürstädter Gymastica waren am Samstagmorgen zum Frühstücken eingeladen worden. Das war aber nur ein Teil des offiziellen Empfangs der Stadt. Mit dabei waren auch die führenden Köpfe der Organisation und einige Helfer der TSG.

Zur Einstimmung spielte die Gruppe Araumi Daiko aus Mortsel in Belgien auf ihren riesigen japanischen Trommeln und schuf damit gleich wieder ein internationales Flair. Auf dem Vorplatz vor dem Bürgerhaus waren weiße Pavillons aufgebaut, unter denen die meisten der rund 150 Leute Platz fanden. Es waren in diesem Jahr 36 Gruppen in der Stadt, viele mit mindestens zwei Trainern oder Betreuern. Bürgermeisterin Bärbel Schader begrüßte die Gäste. Alfred Koch, einer der drei Organisatoren, übersetzte gleich ins Englische.

„Die TSG führt mit dieser Veranstaltung Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen, die neben dem Sport vor allem die Gemeinschaft erleben wollen“, führte die Bürgermeisterin aus. Sie lobte gleichzeitig das Team des Vereins für die aufwendige und sehr gut gelungene Vorbereitung, die immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. „Da lebt der Geist von Gründer August Held weiter“, so Schader. Besonders begrüßte sie die Teilnehmer aus Minano, die regelmäßig bei der Gymnastica dabei sind. Es freute sie sehr, dass dieser Empfang inmitten der alla hopp!-Anlage stattfinden konnte, die ja für generationsübergreifende Bewegung stehe.

Als Gastgeschenk gab es eine Picknickdecke, die bequem zu einem Kissen gefaltet werden konnte. Im Anschluss durften sich alle ins Goldene Buch der Stadt eintragen, bevor es ans große Frühstücksbuffet ging, dass drinnen aufgebaut war. Mit etwas heiserer Stimme zog Mitorganisatorin Sabine Faecke eine erste Bilanz. „Es war sehr gut bisher. Ich war selbst überrascht, wie gut alles geklappt hat“, betonte sie.

Sehr viele Teilnehmer hätten ihre freie Zeit im Waldschwimmbad verbracht und dort die Bademeister auf Trab gehalten, weil sie öfter verbotenerweise vom Rand ins Becken gesprungen seien. Die Essensausgabe im Zelt habe hervorragend funktioniert. Aber es sei ein Punkt zu verbessern. „Wir haben bisher alle Essensbons in einer Farbe gehabt, aber es gibt immer mehr Vegetarier und Unverträglichkeiten. Wir wollen jedem der Bons eine andere Farbe geben. Das erleichtert den Helfern ihren Job sehr“, merkte Faecke an.

Es gab nur einen Wermutstropfen. Vor der Halle hatten Jugendliche aus der Umgebung randaliert und so musste die Zahl der Securitiekräfte stark erhöht werden. Einmal war sogar die Polizei mit einem Wagen vor Ort. „Das ist natürlich sehr traurig. Unsere Teilnehmer feiern das Miteinander und die Gemeinschaft. Und ausgerechnet die Einheimischen verursachen Tumult und Ärger. Zum Glück hat man das drinnen in der Halle nicht viel mitbekommen“, erläuterte die Mitorganisatorin.

Sabine Faecke musste auch am Samstag noch viel abwicklen. Jetzt ging es hauptsächlich um die Heimreise der Gruppen. Besonders die letzte Woche sei sehr anstrengend gewesen. Mit dem Handy um den Hals war Faecke rund um die Uhr ansprechbar und hat Dinge kurzfristig geregelt und möglich gemacht. „Aber dafür geht’s gleich am Montagmorgen in Urlaub“, lachte sie. Die 23. Gymnastica ist für den 3. bis 6. August 2022 vorgesehen. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 22.07.2019