„Ortsverbandin jüngere Hände legen“

Bürstadt.Der Bürstädter CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer will nach seiner Wahl zum stellvertretenden Sprecher der Landtagsfraktion in seiner Heimatkommune etwas kürzer treten und im November den Vorsitz des Ortsverbands abgeben (wir berichteten). „Mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2021 möchte ich den Ortsverband in jüngere Hände legen“, erklärt Bauer auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sein Mandat als Stadtverordneter will Bauer allerdings nicht zurückgeben, auch wenn er mit einem deutlich höheren Arbeitsaufwand im Landtag durch längere und intensivere Sitzungen rechnet. „Ich mache seit gut 20 Jahren Kommunalpolitik. Das ist auch mein Kapital und das gebe ich nicht auf“, stellt Bauer klar. Er wolle nicht „im Elfenbeinturm in Wiesbaden“ sitzen und nur ab und an „nach Bürstadt einfliegen“. Sein Ziel ist es derzeit, auch 2021 wieder für das Stadtparlament zu kandidieren. Doch für ihn ist auch klar, dass in Bürstadt „andere Leute nach vorn rücken“ sollen und müssen. „Wir wollen uns breit aufstellen“, sagt er.

Kommunikation verbessern

Das Abschneiden von Bürgermeisterin Bärbel Schader bei der zurückliegenden Wahl, die sie mit 52 Prozent gewonnen hat, will Bauer zum Anlass nehmen, „die politische Kommunikation zu verbessern“. So habe er fest vor, die Quartiergespräche, mit denen Bärbel Schader in ihrem Bürgermeisterwahlkampf begonnen habe, fortzusetzen. Auch die offenen Fraktionssitzungen und Stammtische sowie die Sommertour sollen den Menschen Möglichkeiten zur Beteiligung und zum Mitmachen geben. „Wir wollen da ein Gesamtpaket schnüren“, kündigt Bauer an. kur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019