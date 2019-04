Ostereierschießen am Karsamstag

Bürstadt.Zu seinem traditionellen Ostereierschießen lädt der Bürstädter Pfeil- und Bogen-Club am Karsamstag, 20. April, die Bevölkerung in die Vereinshalle des Kaninchenzuchtvereins H18 in die Hassellache ein. Ab 13 Uhr können kleine und große Besucher gegen eine kleine Gebühr mit Pfeil und Bogen schießen und Ostereier gewinnen. Die Schützen, deren Pfeile im roten oder goldenen Feld stecken, erhalten Ostereier. Besonders beliebt ist es bei den kleinen Schützen, die bunten Luftballons zu treffen. Neu ist das Blasrohrschießen – eine interessante Sportart, die der Verein an diesem Samstag vorstellen möchten. Es gibt die Gelegenheit, die verschiedenen Bogenarten wie Recurvebogen, Compoundbogen, Jagdbogen und Langbogen kennenzulernen. Bei Kaffee und Kuchen werden die Besucher rund um den Bogensport informiert. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.04.2019