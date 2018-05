Anzeige

Bürstadt.Nach 57 Jahren gibt es in diesem Jahr kein Waldfest des MGV Harmonie Bürstadt am Himmelfahrtstag mehr. Dafür laden die Harmonieler ihre treuen Besucher am ersten Maiwochenende (5. und 6. Mai) zum Waldgartenfest rund um das Vereinsheim ein.

Zur Eröffnung des Festes am Samstag um 17 Uhr singt der Kinderchor im Vereinsheim und begrüßt so musikalisch die Gäste. Danach sind alle Essens- und Getränkestände geöffnet und bieten bekannte Leckereien wie Bratwurst, Steak und Hamburger an. Auch die beliebten Fischbrötchen stehen auf der Speisekarte.

Buntes Programm

Als besonderen Leckerbissen bietet der Verein an diesem Abend ab 19 Uhr eine hausgemachte Fisch-Paella an, die von Manuela Brenner zubereitet wird. Dies jedoch nur, solange der Vorrat reicht. An den Getränkeständen gibt es Bier und Weizenbier vom Fass, und auch die Weinkenner können einige edle Tropfen geniessen. Selbstverständlich gibt es auch nichtalkoholische Getränke. Im Lauf des Abends öffnet dann auch die Bar ihre Pforten und bietet alkoholhaltige Mischgetränke an.