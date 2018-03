Anzeige

Bürstadt.Eine zügige Generalversammlung erlebten rund 30 Mitglieder der Garten- und Naturfreunde ins Vereinsheim in der Gartenstraße. Vorsitzender Bodo Wendling beleuchtete in seinem Jahresrückblick ausführlich die „zahlreichen Anstrengungen der Mitglieder“ im vergangenen Jahr: von Arbeitseinsätzen zur Instandhaltung der Parkanlage, Wärmedämmungs- und Energiesparmaßnahmen über die Reparatur der Heizung im Vereinsheim bis zum Einbau neuer Fenster – alles in Eigenleistung. Wendling bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für ihre Mitarbeit sowie bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung.

Schriftführerin Uschi Wendling ließ die weiteren Aktivitäten der Naturfreunde Revue passieren – vom gut besuchten Parkfest im Mai und vielen weiteren Terminen auf der Anlage bis hin zum traditionellen Adventskaffee des Vereins mit Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder. Der „Winterschnittkurs“ im Februar sei ebenfalls gut angenommen worden.

In diesem Jahr soll zudem die Sanierung des eigenen Spielplatzes in Angriff genommen werden. Sowohl Bodo als auch Uschi Wendling appellierten an die Mitglieder, bei den Arbeitseinsätzen auch künftig verstärkt präsent zu sein – und neue Mitglieder zu werben.