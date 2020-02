Parkverbot wird geprüft

Bürstadt.Zugeparkte Ladestationen für E-Autos sind Uwe Koch, Vorsitzender der Bürstädter Grünen, ein Dorn im Auge. Allerdings sei es nicht möglich, solche Flächen nur für die Elektromobilität zu reservieren und den „Verbrennern“ das Parken dort zu verbieten. Darauf machte Stefan Fella von Energieried im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung aufmerksam.

Regelmäßig sei zu beobachten, dass Autos an den E-Tankstellen des Energieversorgers stehen, ohne die Ladestation zu nutzen, berichtete Koch den Ausschussmitgliedern. „Die Stadt ist doch an Energieried beteiligt“, sagt Koch – und nutzt dabei kurz vor Sitzungsbeginn die Gelegenheit für Bürger, Fragen zu stellen. Dass das Rathaus gegen solche „Falschparker“ nicht vorgehe, kann er nicht verstehen. Antwort bekam er aus erster Hand: Energieried-Prokurist Fella nahm ohnehin an der Sitzung teil, um sein Unternehmen als Partner für ein Bürstädter Klimakonzept anzubieten. „Wir haben keine Handhabe“, macht Fella deutlich. Es sei lediglich erlaubt, die Flächen blau einzufärben. Parken dürfe dort prinzipiell jeder.

Franz Siegl, Vorsitzender der SPD-Fraktion schlug als Lösung vor, ein generelles Parkverbot an den E-Tankstellen einzurichten und lediglich Ausnahmen für Nutzer der Stromquelle zuzulassen. Die Verwaltung prüft den Vorschlag.

Solardach auf dem Bauhof

Energieried kommt auch als Partner für eine Photovoltaikanlage auf dem neuen Bauhof infrage, die auf dem Gelände der früheren Biogasanlage entstehen soll. „Die Energiegenossenschaft Ried hat dafür bereits ein Angebot abgegeben“, berichtet Bürgermeisterin Bärbel Schader. Weil Bürstadt an Energieried beteiligt ist, habe die Verwaltung deshalb auch bei dem kommunalen Energieversorger angefragt.

Die Energiegenossenschaft Ried betreibt in Bürstadt schon zwei genossenschaftliche Solaranlagen auf den Dächern von Turnverein und TSG. „Die Bürger warten auf die nächsten Objekte, an denen sie sich beteiligen können“, ist sich Schader sicher. sbo

