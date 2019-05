Pfadfinder blicken wieder entspannter in die Zukunft

Marcel Wiggenhauser, Susanne Sachs, Franziska Hofmann, Uwe Metzner. © str

Bürstadt.Der katholische Pfadfinder Stamm „Bruder Feuer“ feiert sein 85-jähriges Bestehen. Nach einer schwierigen Zeit, bei dem der Bürstädter Stamm sogar vor dem Aus stand, geht es nun wieder bergauf, wie Stamm- und Vereinsvorsitzende Franziska Hofmann bei der Mitgliederversammlung berichtet.

Langsam entspannt sich die Lage wieder. Nicht nur für die Nachwuchsarbeit haben sich junge Leute und Erwachsene gemeldet, sondern auch, um bei der Pfadfinderarbeit vor Ort zu helfen und so Vorsitzende Franziska Hofmann zu entlasten. Als neue Verwaltungsvorsitzende wurde vor kurzem Susanne Sachs gewählt, die gemeinsam mit ihrer Schwester Tanja und acht weiteren Betreuern den Stamm „Bruder Feuer“ ehrenamtlich unterstützt. „Besonders freuen wir uns über acht Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren“, zeigte sich Hofmann begeistert. Dieser Nachwuchs, Wölflinge und Jungpfadfinder, werden in einer Gruppe betreut. Die Gruppenstunde findet jeden Montag von 17.30 bis 19 Uhr auf der Pfadfinderwiese statt. Die Erwachsenen treffen sich vierzehntägig montags ab 20 Uhr.

Hofmann zählte die Aktionen des vergangenen Jahres auf: So waren die Pfadfinder bei örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) und der Diözese aktiv. Sie nahmen an der Aktion Saubere Landschaft in Bürstadt teil, es gab mehrere Einsätze zur Pflege der Wiese, die Nikolausaktion und ein Zeltlager. Weiterhin holten sie das Friedenslicht aus Mainz nach Bürstadt. Bei der Veranstaltung „Kirche im Licht“ waren sie ebenso dabei wie beim Basar oder dem Kirchweihfest in St. Michael. Das Wiesenfest wird Mitte August im 85. Geburtstagsjahr gefeiert.

Auch die Pachtverträge des Geländes waren Thema. So steht der Nutzungsvertrag mit der Stadt zur Erneuerung an. Kritisch sehen die Pfadfinder, dass danach eine Vermietung des Geländes nicht zulässig sein soll. Die Pfadfinder finanzierten sich schließlich auch über Fremdvermietungen, viele andere Stämme kämen für Zeltlager vorbei. „Wir stehen hier in einem guten Dialog mit der Stadt“, betonte Uwe Metzner. Er wurde bei der Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, als weiteren Stellvertreter bestimmten die Mitglieder Marcel Wiggenhauser. Katharina Bader-Schneider wurde als Kassenwartin im Amt bestätigt. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019