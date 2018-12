Pfadfinder in Mainz dabei

Mainz/Bürstadt.Das Friedenslicht aus Bethlehem soll gerade in der Vorweihnachtszeit an ein friedliches und liebevolles Miteinander erinnern – gerade in Zeiten, die von Unruhen geprägt sind. Heute Abend, 18 Uhr, wird die Flamme in einem Gottesdienst in der Bürstädter St. Michaelskirche weitergegeben.

Die Aktion 2018 steht unter dem Motto: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“. Pfadfinder aus verschiedenen Regionen des Bistums trafen sich am dritten Adventssonntag im Mainzer Dom, um das Friedenslicht für ihren Stamm zu erhalten, darunter auch eine Delegation des Bürstädter Stammes „Bruder Feuer“. Das Friedenslicht erreichte Bürstadt dann am späten Abend.

Bei der Aussendungsfeier in Mainz sprach der Weihbischof Udo Benz bewegende Worte. Bereits weit vor Beginn war kein freier Platz mehr im Mainzer Dom zu finden, berichten die Gäste aus Bürstadt.

Dieses Jahr hatten Pfadfinder des Stammes aus Breuberg die Flamme abgeholt, um sie nach Mainz zu bringen, von wo sie in der gesamten Region verteilt worden ist. Hierfür reisten die Odenwälder bereits in der tiefsten Nacht nach Linz, um die Flamme in Empfang zu nehmen.

Wer sich den Friedensgedanken nach Hause holen möchte ist heute Abend, 18 Uhr, zum Wortgottesdienst in St. Michael eingeladen, um eine selbst mitgebrachte Kerze an dem Licht zu entzünden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018