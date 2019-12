Pfarrei St. Josef sucht Sternsinger

Bobstadt.Die Sternsinger der Pfarrei St. Josef brauchen Unterstützung. Rund um den Jahreswechsel werden sie sich in Bobstadt wieder auf den Weg zu den Menschen machen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln. Die Pfarrei sucht Mädchen und Jungen, die am 4. und 5. Januar als Könige die Häuser besuchen, deren Bewohner sich den Segen wünschen. Außerdem werden erwachsene Begleitpersonen gebraucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen und die Sternsinger-Gruppen betreuen. Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am Dienstag, 17. Dezember, im Pfarrzentrum St. Josef. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 01520/85 01 94 2. red

