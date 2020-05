Pfarrer bietet geistliche Angebote auf Youtube

Biblis.Um in Zukunft wieder gemeinsam Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde feiern zu können, arbeitet Pfarrer Arne Polzer mit dem Kirchenvorstand an einem Konzept, wie die erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen bei gottesdienstlichen Versammlungen sichergestellt werden können. Bis dahin lädt die Gemeinde ein, die geistlichen Angebote auf dem Youtube-Kanal „Einfachglauben“ zu nutzen. Dort werden Jung und Alt fündig – gerade für Kindergartenkinder und ihre Eltern werden viele Inhalte geboten. „Auch zum Thema Kinderkirche und Kindergottesdienst gibt es ein Angebot unserer Gemeindepädagogin Dorothee Engelhardt auf dem Youtube-Kanal ,Kinderkirche digital’“, so Pfarrer Polzer.

Weiterhin gelten aufgrund der Corona-Pandemie für die Angebote der evangelischen Kirchengemeinde Biblis, Nordheim und Wattenheim einige Bestimmungen. So auch für die für Mai geplanten Konfirmationsgottesdienste. Diese müssen verschoben werden. Sobald ein neuer Termin für die Konfirmation sowie für die Anmeldung der neuen Konfirmanden feststeht, werde die Gemeinde darüber informieren.

Der evangelische Kindergarten Nordheim/Wattenheim ist bis auf eine Notgruppe geschlossen. Ob sich ein Kind für die Notgruppe qualifiziert, kann auf den Internet-Seiten der hessischen Landesregierung eingesehen werden.

Für Trauerfeiern und Beerdigungen ist die Anzahl der Trauergäste auf den engsten Familien- und Freundeskreis beschränkt. Zudem muss die von der Gemeinde festgelegten Obergrenze für die Anzahl der Trauergäste sowie die Wahrung des Mindestabstandes voneinander eingehalten werden. Die Trauerfeiern finden außerdem aktuell nur noch im Freien statt.

Das Büro ist weiterhin besetzt, bleibt aber für den Publikumsverkehr geschlossen. Büro und Pfarrer sind erreichbar unter 06245/70 39, arne.polzer@ekhn.de, auf Facebook und Youtube. red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020