Pfarrer wehrt sich gegen Angriffe

Pfarrer Peter Kern bei der Kundgebung im alla-hopp!-Park Ende September. © Nix

Bürstadt.Die Alternative für Deutschland (AfD) kritisiert den Bürstädter Pfarrer Peter Kern und wirft ihm vor, er sei verantwortlich für die Verwüstung des Infostandes auf dem Marktplatz (wir berichteten). Nachdem nun ein anonymer Brief bei Bischof Peter Kohlgraf eingegangen ist, nimmt Pfarrer Kern dazu Stellung.

Der katholische Pfarrer betont in einem Schreiben, das er auf Facebook gepostet hat, nie öffentlich über die AfD gesprochen zu haben. „Populismus und extrem rechtes Gedankengut habe ich dagegen – auch in Bezug auf die Geschehnisse in Chemnitz – verurteilt“, erklärt er auf Anfrage. In dem Schreiben ans Bistum wird der Bürstädter Geistliche erneut beschimpft. Er hat es auf Facebook veröffentlicht. „Noch katholische Kirchenmitglieder“ fordern darin, solche „Hetzer von der Kanzel“ sollten sich wieder auf ihre Aufgabe hinsichtlich des Glaubens und als Seelsorger konzentrieren.

Kritisiert wird der Pfarrer zudem, weil er sich an der Friedenskundgebung im alla-hopp!-Park – parallel zur AfD-Veranstaltung im Bürgerhaus – beteiligt und zu Wort gemeldet hatte. „Ich hatte ein Plakat mit dem Zitat unseres Bischofs dabei“, erzählt Kern. Es lautet: „Gewalt, Hetze, Aggression, Selbstjustiz sind mit dem Evangelium nicht in Einklang zu bringen.“

Das anonyme Schreiben an den Bischof habe ihn nicht überrascht. Er freut sich vielmehr über die vielen positiven Reaktionen auf Facebook. Der Bischof habe ihn auch nicht um eine Stellungnahme dazu gebeten, sondern ihn lediglich in Kenntnis setzen wollen. Ihn belaste nicht die aggressive Art der Kritik, sondern dass alles, was er sage, mit Hinweis auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche abgetan werde. Diesen findet er selbst schrecklich – werde sich aber weiterhin im Sinne von „Wir sind mehr“ zu Wort melden. „Als Christen sollten wir aufstehen“, betont der Pfarrer. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018