Bürstadt.Die katholische Kirchengemeinde St. Peter in Bürstadt lädt am Samstag, 30. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, wieder zum Pfarrfest ein. Los geht es um 17 Uhr mit einem Gottesdienst zur Eröffnung. Ab 18 Uhr ist dann Festzeltbetrieb im Pfarrgarten. Ab 19 Uhr spielt die Band Coloured Ties. Am Sonntag, 1. Juli, wird bereits ab 10 Uhr Kuchen verkauft. Um 10.30 Uhr sind alle zur Heiligen Messe eingeladen. Im Anschluss ab 11.30 Uhr gibt es einen Frühschoppen, den die Katholische Kirchenmusik Bürstadt und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt-Hofheim gemeinsam gestalten. Für die Kinder gibt es von 13 bis 16.30 Uhr Schminken und Bastelangebote. Um 17 Uhr tritt der Kindergarten St. Peter auf. Zum Ausklang des Festes spielt ab 17.30 Uhr die Gruppe Ried Beat. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Außerdem gibt es eine Tombola. red