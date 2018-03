Anzeige

Schwester Electa plant Besuch

Spenden wurden gerne gesehen, denn der Erlös geht wieder an Schwester Electa. Die Franziskanerin betreibt das Lesedi Relief Center in Pomfret, Angola. Dort kümmert sie sich seit rund 50 Jahren um Waisenkinder, deren Ernährung und Schulbildung. Auch andere Bedürftige können kommen und sich beispielsweise Kleidung abholen. Von der Gemeinde St. Josef hält Gerda Quitt regelmäßig Kontakt mit ihr.

„Sie wollte uns zum Fastenessen aktuelle Fotos mit einem Brief schicken, aber der ist leider nicht mehr rechtzeitig angekommen“, bedauerte Gerda Quitt. Deshalb konnten sich die Besucher nur Fotos aus den vergangenen Jahren anschauen. Noch am Vortag hatte Quitt bei der Muttergemeinde, dem Kloster Sießen, angerufen, und sich versichern lassen, dass die Spenden zu hundert Prozent nach Pomfret gehen. „Schwester Electa hat vor, noch einmal nach Bobstadt zu kommen, wenn es ihr Gesundheitszustand erlaubt. Sie ist immerhin kurz vor der 80“, berichtete Gerda Quitt.

Lucas Montag verkündete noch die nächsten Aufgaben: Am Samstag, 21. April, ist ein Projekttag geplant, um die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche der Pfarrei zu verbessern. Dazu werden der Pfarrgemeinderat, der Verwaltungsrat und die Kindertagesstätte Pater Maximilian Kolbe eine Aufgabe erfüllen. Zudem will der Pfarrgemeinderat einen Raum der Kirche, wo Sachen lagern, aufräumen und die Wand der Marienkapelle im Inneren neu gestalten. Der Verwaltungsrat will eine Rinne graben, um die Kabel für das Pfarrfest verlegen zu können. „Damit hatten wir schon immer Probleme. Die Kabel hingen aus dem Gebäude heraus. Das soll anders werden“, sagte Montag. cid

