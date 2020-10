Pfarrgruppe sucht nach Ordnern

Bürstadt.Für viele Menschen ist es ein Anliegen, an Weihnachten einen Gottesdienst zu besuchen. Das möchten die katholischen Pfarrgemeinden St. Michael und St. Peter in Bürstadt ermöglichen. Deshalb werden für die zahlreichen Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten Ordner gesucht. Sie sollen dafür sorgen, dass der coronabedingt eingeschränkte Einlass reibungslos verläuft. Zum einen müssen die angemeldeten Gottesdienstbesucher auf den Anwesenheitslisten vermerkt, zum anderen zu den markierten Sitzplätzen geleitet werden. Wer bereit ist, mitzuhelfen, kann sich im Pfarrgruppenbüro St. Michael unter der Telefonnummer 06206/61 87 melden. Am Donnerstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr treffen sich dann alle Interessierten zu einer Besprechung und zur Einteilung der Dienste für die Feiertage in der Kirche St. Michael. red

© Südhessen Morgen, Montag, 05.10.2020