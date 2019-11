Pfeil- und Bogenclub bangt um Zuschuss

Bürstadt.In Sachen Bildungs- und Sportcampus kann es weitergehen. Das Bürstädter Stadtparlament hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Außerdem wurden die Grundsatzbeschlüsse aus der Sondersitzung am 24. Oktober nochmals wiederholt.

Damals hatte Bürgermeisterin Bärbel Schader einem Vertreter eines Planungsbüros das Wort erteilt. Dieser war aber im Stadtparlament nicht redeberechtigt, wie eine rechtliche Überprüfung ergeben hatte. Also mussten die Beschlüsse über das Energiekonzept und das Beleuchtungskonzept, die Halle des Pfeil- und Bogenclubs, den Umgang mit Pflege und Entwicklungskosten, mögliche Einsparpotenziale und die weitere Planung der Freianlagen und Gebäude noch einmal gefasst werden.

Doch trotz des Grundsatzbeschlusses kann der Pfeil- und Bogenclub noch nicht durchatmen, denn er kann noch nicht sicher sein, in welcher Höhe ihn die Stadt beim Bau seiner geplanten Halle im Rahmen der Vereinsförderung tatsächlich unterstützt.

Bereits 2011 hatte das Stadtparlament beschlossen, dem Verein ein zinsloses Darlehen über 100 000 Euro und einen Zuschuss über 100 000 Euro zu gewähren, wenn der Verein ebenfalls 100 000 Euro dazu gibt – analog zu der Förderung, wie sie zur damaligen Zeit drei Fußballvereine beim Bau ihrer Kunstrasenplätze bekommen haben. Die Entscheidung fiel mit den Stimmen der damaligen CDU-Mehrheit. CDU und FDP blieben bei dieser Zusage und erneuerten den Beschluss jetzt noch einmal.

Auf diese Halle wartet der Verein schon lange und hat das Bauvorhaben immer wieder zurückgestellt, um die Gesamtplanung der Stadt auf dem Bildungs- und Sportcampus nicht zu behindern. „Dafür dürfen wir den Verein nicht bestrafen“, machte Chantal Stockmann von der FDP klar. Und auch Fraktionschef Burkhard Vetter fühlt sich an den Mehrheitsbeschluss von 2011 gebunden, „auch wenn die FDP damals nicht dafür gestimmt hat“.

SPD und Grüne tragen den Beschluss nicht mit. Sie wollen diese Entscheidung über den Hessischen Städte- und Gemeindebund prüfen lassen. Denn 2017 wurden die Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt geändert. Für SPD-Fraktionschef Franz Siegl ist damit der Beschluss von 2011 hinfällig.

In den neuen Vereinsförderrichtlinien ist der Zuschuss auf höchstens 10 000 Euro begrenzt. Es wurde außerdem die Möglichkeit aufgenommen, dass die Stadt eine Bürgschaft für ein Darlehen übernimmt. Diesen Weg schlug die SPD dem Pfeil- und Bogenclub vor. Die Grünen zweifeln zudem an, dass die Stadt Bürstadt „als Bank fungieren“ und ein zinsloses Darlehen vergeben kann, wie Fraktionschef Uwe Metzner anmerkte. So bleibt fraglich, ob der Pfeil- und Bogenclub zeitnah mit dem Bau beginnen kann. Denn eigentlich möchte der Verein um den Vorsitzenden Steffen Brinkmann im kommenden Jahr sein Jubiläum in der neuen Halle feiern.

