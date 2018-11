„Piccola“ bei Show dabei

Bobstadt.Die Tanzabteilung der TG Bobstadt ist am Samstag, 17. November, beim Bundesfinale „Rendevouz der Besten“ zu sehen – einem Show-Wettbewerb des Deutschen Turner-Bundes. Einlass zur Show ist um 19.30 Uhr. Um 20 Uhr zeigen 15 Gruppen aus ganz Deutschland im Wormser Theater ihr Können in den Bereichen Turnen, Tanz oder Akrobatik. Die Bobstädter Bundesliga-Formation „Piccola“ gestaltet bei der Show das Rahmenprogramm und wird dabei von Tänzern der TanzBar in Biblis unterstützt.

Die Teilnehmer des Wettbewerbs haben sich über die Landesturnverbände qualifiziert. Am Samstag entscheidet eine Jury, wer zur „DTB-Showgruppe 2018“ gekürt wird.

Andreas Lauck, Bundestrainer für Jazz- und Modern Dance, hat die Show choreographiert und die Bobstädter gefragt, ob sie das Programm der Großveranstaltung mitgestalten wollen. „Wir proben schon die ganze Woche jeden Tag bis in die späten Abendstunden und zeigen 15 Stücke“, berichtet Lisa Ritzert, Trainerin der TG Bobstadt und Chefin der TanzBar. baum

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018