Anzeige

Die Tänzerinnen setzten ihre Präsentation schließlich perfekt und punktgenau um und wurden am Ende mit dem Turniersieg belohnt: Mit fünf Platzziffern Abstand holten sich die Bobstädter klar den Meistertitel der Zweiten Liga und starten in der kommenden Saison erstklassig. Eines der begehrten drei Tickets zur Deutschen Meisterschaft, die nächste Woche stattfindet, sicherten sich die Bobstädter ebenfalls. In Hamburg kann „Piccola“ dann schon mal die Luft der Ersten Liga schnuppern: Schließlich sind bei der Deutschen Meisterschaft die besten Teams der höchsten Klasse am Start.

Der spannende Tag endete mit einer Überraschungsfeier, die Lisa Ritzert zusammen mit den Eltern der Tänzerinnen in der TanzBar in Biblis organisiert hatte. Der TG-Vorsitzende Werner Klag und der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka zählten an diesem Abend neben den Eltern und Freunden zu den Gratulanten der erfolgreichen Mädels. baum

© Südhessen Morgen, Montag, 11.06.2018