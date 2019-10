Pilgergruppe berichtet

Bürstadt.Die Pilgergruppe der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt lädt am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr zu einem Vortrag über die Pilgerwanderungen von Porto nach Santiago de Compostela ein.Die Gruppe mit Tanja Wälzholz aus Darmstadt, Günter Loy aus Lampertheim und Kirchenprädikant Jürgen Manske hatte spontan den eigentlichen Jakobsweg verlassen und sich einen eigenen Weg entlang der Küsten von Portugal nach Spanien gesucht. Dabei hat die Gemeinschaft vieles erlebt. Fotos, Pilgergeschichten und auch einige Gedichte versprechen einen unterhaltsamen Abend.

Die knapp zweistündige Veranstaltung findet im Gottesdiensthaus in der Heinrichstraße in Bürstadt statt. In der Pause werden Getränke angeboten und auch gerne Fragen beantwortet.

Auch nach der Veranstaltung ist noch genügend Zeit um sich über das Pilgern allgemein oder die Jakobswegroute auf dem Caminho Portuguese zu unterhalten. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.10.2019