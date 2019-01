Pilgertouren in der Region

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt lädt im neuen Jahr wieder zum Pilgern ein. Prädikant Jürgen Manske hat insgesamt sieben interessante Touren ausgearbeitet. Bei einer Informationsveranstaltung am Samstag, 12. Januar, 17 Uhr, können sich Interessierte in der evangelischen Kirche in der Heinrichstraße über das Pilgerangebot informieren. Ziele im Odenwald, in der Pfalz und in Rheinhessen laden zum Wandern und Meditieren ein. Unterwegs gibt’s wie immer Informationen zu Land und Leuten. Schweigezeiten und geistige Impulse runden die Touren ab.

Sehnsucht nach Auszeit

Als die Kirchengemeinde im vergangenen Jahr erstmals zum Pilgern aufrief, glaubten die Verantwortlichen nicht an einen so großen Zuspruch, wie er dann eintrat. Mit jeder Pilgerwanderung wurde die Schar der Teilnehmer größer. „Die Sehnsucht nach einer Auszeit, nach Ruhe und meditativen Impulsen war bei den Teilnehmern deutlich spürbar“, berichten die Organisatoren.

Die Pilgertermine finden jeweils samstags statt: am 23. März, 27. April, 22. Juni, 24. August, 21. September und 13. Oktober. Im Mai besteht zudem die Möglichkeit, auf dem Jakobsweg von Porto nach Santiago in einer kleinen Gruppe zu pilgern. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.01.2019