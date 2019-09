Pilze erhalten Goldmedaille

Bürstadt.Mit der großen Goldmedaille der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) für „die hervorragende gleichmäßige Qualität des Pilzsortiments“ ist Familie Deckers, Betreiber der Firma Rhein-Neckar-Pilze in Bürstadt, bei der Bundesgartenschau in Heilbronn ausgezeichnet worden. Sie hatten sich an der Hallenschau „Vom Genießen – Wein, Weib und Gesang“ beteiligt. Das teilt die DBG mit.

Täglich frische Ware geliefert

Die große Goldmedaille wird in jeder Hallenschau einmal für die beste Leistung in einer Kategorie vergeben. Deckers waren mit ihren Pilzen aus Bürstadt im Bereich „Obst und Gemüse“ erfolgreich. Ihr Beitrag erhielt fünf Goldmedaillen. Die Preisrichter lobten die Qualität der Champignons in verschiedenen Kulturstadien, sowie die Austernpilze und Shiitake des Teams von Hans Deckers. Pilze seien ein besonders sensibles Produkt, das viel Aufmerksamkeit verlange. Bei der Ernte sei ebenso große Sorgfalt gefragt wie beim Vermarkten. Die Pilze aus Bürstadt werden über den Großhandel in Hessen und den angrenzenden Bundesländern verkauft. Zudem können Bürstädter immer samstags zum Verkauf ab Hof kommen.

Das Ausstellen der frischen Kulturpilze in einer Halle war ein großer logistischer Aufwand. An jedem Tag mussten frische Pilze in den passenden Kulturstadien für die Schau geliefert werden, um hohe Qualität zu gewährleisten. „Mit dieser Bewertung hat das Preisgericht unseren Aufwand belohnt. Das ist nicht selbstverständlich, weil Pilze in den Hallenschauen immer noch Exoten sind“, freute sich Hans Deckers. red

