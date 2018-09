Pinguine und Käfer zum Anbeißen

Bobstadt.Gemeinsam zählten die Grundschüler mit Rektorin Susanne Kaul und den Lehrkräften den Countdown herunter. Im Schulhof hatten sie sich aufgestellt und kräftig mit dem mitgebrachten Geschirr geklappert. Sie konnten es kaum erwarten, das schmackhafte Frühstücksbuffet zu stürmen.

In den ersten beiden Schulstunden hatten die Kinder der sieben Klassen mit ihren Lehrern leckere Frühstücksideen in die Tat umgesetzt. Nicht nur nahrhaft und gesund sollte es sein, sondern auch noch durch Aussehen und Zubereitung Lust auf die vollwertige Ernährung machen. Neben rohem Gemüse, frischem Obst und Vollkornprodukten warteten Müsli, Quark, Joghurt, bunte Spieße, Käseaufstrich und leckere Kürbispommes auf die kleinen Schleckermäuler. Neben den wertvollen Nährstoffen, die kräftig gekaut für natürlichen Zahnschutz sorgen, hatten die Kinder bei der Herstellung ihre ganze Kreativität in die Waagschale geworfen. Speisen, die an kleine Käfer oder Pinguine erinnerten, fanden ebenso ihre Liebhaber, wie lecker aussehende Pilze, die aus Bananen und Äpfeln hergestellt waren. Brotgesichter lachten von liebevoll dekorierten Platten.

Zutaten gespendet

„Der Rewe-Markt in Bürstadt hat uns die Zutaten für das leckere Frühstück gespendet“, freute sich Schulleiterin Susanne Kaul. Lehrerin Ania Zeymer, die mit ihrer zweiten Klasse Pumpernickelbrot mit Quark oder Käseaufstrich zubereitet hatte, schwärmte von der guten Zusammenarbeit mit der Supermarktbetreiberin. Neben Lehrern und Kindern hatten auch Eltern geholfen.

Nachdem alle Grundschüler einen Blick über das Angebot riskiert hatten, dauerte es nicht lange, bis Teller und Schälchen gefüllt waren. Vergnügt gingen die Kinder in ihre Klassenräume zum gemeinsamen Frühstück. Fell

