Pizzaboten überfallen

Bürstadt.Kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen ist in Bürstadt ein 24-jähriger Pizzabote überfallen worden. Nach Angaben der Polizei wollte er kurz nach Mitternacht eine Lieferung in der Mittelriedstraße zustellen, als er von zwei Männern mit einer Waffe bedroht wurde. Sie zwangen ihn, das Bargeld und sein Handy herauszugeben. Nach dem Überfall flüchteten die Täter mit rund 100 Euro, dem Telefon, Pizza und Getränken in Richtung Mainstraße. Der 24-jährige alarmierte kurz danach die Polizei. Die Fahndung verlief bislang jedoch ohne Erfolg. Die beiden Täter sollen etwa 25 Jahre alt und etwa 1,90 und 1,70 Meter groß sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06206/944 00 zu melden. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019