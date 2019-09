Plädoyer für das Anderssein

Bürstadt.Das Wort „Urgestein“ kann bisweilen als Schimpfwort verstanden werden, manchmal ist es aber ein echtes Qualitätsmerkmal. Ein solches Prädikat haftet dem Schauspieler und Kabarettisten Hans Werner Olm schon seit vielen Jahren an. Nun konnte sich das Bürstädter Publikum davon überzeugen, warum dem auch zurecht so ist.

Dass sein Programm „Happy Aua“, mit dem er auf Einladung des Kulturbeirats ins Bürgerhaus kam, nur etwa 100 Besucher anlockte, war schade, denn wer zuhause geblieben war, versäumte es, ein echtes Original bei der Arbeit zu sehen.

Die Themen, an denen er sich abarbeitet, sind keine besonderen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Dabei hat er plausible Ratschläge parat: „Wer sich in zwei leuchtende Augen verliebt, sollte sich vorher davon überzeugen, dass es nicht die Sonne ist, die durch den hohlen Schädel scheint.“ Für männliche Langzeit-Singles wider Willen gibt es den Tipp, sich bei Ikea in die Deko-Abteilung zu stellen, denn „da nehmen die Frauen jeden Scheiß mit“.

Überhaupt scheint ihm das starke Geschlecht große Sorgen zu machen. Wo bleiben die Männer, die markante Standpunkte besetzten und über das Wochenende eins mit dem Barhocker werden? Heute geht der Herr des Hauses zum Furzen auf den Balkon und mit der Angebeteten gemeinsam zur Schwangerschaftsgymnastik, um dort mit ihr um die Wette zu hecheln, bevor er sich dann daheim die Augenbrauen zupft.

Es fällt ihm schwer, seinem eigenen Vorsatz nachzukommen, nach dem man in allem das Positive sehen soll. Beim Klimawandel gelingt ihm das, obwohl der zwischen Kindersitz und Fahrradhelm geradezu paranoid um seine Sicherheit besorgte Mensch dabei zusieht, wie die Welt sich auf den Abgrund zubewegt. Die Vögel müssen im Winter nicht mehr weg, die Sommer sind schön warm. Und weil der Meeresspiegel immer mehr ansteigt, kann die Menschheit endlich einmal wirklich zusammenrücken.

Ob mit Wortgewalt oder singend mit Gitarre: Olm scheut sich nicht, die verbale Keule zu schwingen, schreckt weder vor Kraftausdrücken noch vor derben Formulierungen oder Zoten zurück. Die Witze kommen gut an und die Zuhörer unterhalten sich bestens.

Doch kann das alles sein, bei einem Mann, der Träger des Deutschen Comedypreises ist? Natürlich nicht. Unter der Oberfläche brodelt es. Die Gegenwart präsentiert sich allenthalben stromlinienförmig, Ecken und Kanten sind out. Selbst versagen darf man nicht mehr ungestört. Messis, Bauern auf Partnersuche und Dicken werden ein Coach und ein Kamerateam zur Seite gestellt. Unter dem Deckmantel der Empathie und getrieben von dem Wunsch nach Berühmtheit, dürfen sie sich dann zu Idioten der Republik machen.

Selbst den Kollegen stellt er kein gutes Zeugnis aus. Als Anhänger von klassischen Vertretern seiner Zunft, wie Wolfgang Neuss oder den Herren von Insterburg & Co., ist ihm die inflationär ansteigende Zahl von Comedians und Kabarettisten zuwider: „Es sind so viele, dass ich mit dem Ignorieren nicht mehr nachkomme.“

Was also ist die Quintessenz, die Botschaft? Das darf jeder seiner Gäste für sich selbst entscheiden. Vieles deutet darauf hin, dass er den Mut einfordert, mehr Individualität zu wagen. Nicht jedes Anderssein muss gleich einen Makel bedeuten, der nach Therapie schreit.

