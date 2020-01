Pläne ändern sich einmal mehr

Carnevals-Gremium

Narren erobern die Jahnhalle mit bunter Partymischung

Am Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr, fällt die Jahnhalle im Sportzentrum Ost in Narren-Hand. Denn an diesem Abend feiert das Carnevals-Gremium des Turnvereins (CGT) Lampertheim seine Prunksitzung, die unter dem Motto „Trotz Klima, ...